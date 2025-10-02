На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка оклеветала родственника в изнасиловании племянницы и поплатилась

Жительница Коми получила штраф за ложное обвинение родственника в изнасиловании
true
true
true
close
Shutterstock

В Курске промышленный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Коми Наталии Соловьевой, которая оклеветала родственника в изнасиловании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Согласно материалам дела, жительница Коми, находясь в Курске из личной неприязни к отчиму своей племянницы разместила в социальной сети информацию о противоправных действиях в отношении девочки.

«Она обвинила отчима племянницы в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, распространив тем самым заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство вышеуказанных лиц», — уточнили в пресс-службе.

В ходе заседания женщина признала вину и раскаялась в своих действиях.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Ранее пенсионер из Новокузнецка оклеветал себя перед полицией из-за вредной привычки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами