Россиянка оклеветала родственника в изнасиловании племянницы и поплатилась

В Курске промышленный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Коми Наталии Соловьевой, которая оклеветала родственника в изнасиловании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
Согласно материалам дела, жительница Коми, находясь в Курске из личной неприязни к отчиму своей племянницы разместила в социальной сети информацию о противоправных действиях в отношении девочки.
«Она обвинила отчима племянницы в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, распространив тем самым заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство вышеуказанных лиц», — уточнили в пресс-службе.
В ходе заседания женщина признала вину и раскаялась в своих действиях.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
