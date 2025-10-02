Россиянка оклеветала родственника в изнасиловании племянницы и поплатилась

Жительница Коми получила штраф за ложное обвинение родственника в изнасиловании

В Курске промышленный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Коми Наталии Соловьевой, которая оклеветала родственника в изнасиловании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Согласно материалам дела, жительница Коми, находясь в Курске из личной неприязни к отчиму своей племянницы разместила в социальной сети информацию о противоправных действиях в отношении девочки.

«Она обвинила отчима племянницы в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, распространив тем самым заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство вышеуказанных лиц», — уточнили в пресс-службе.

В ходе заседания женщина признала вину и раскаялась в своих действиях.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

