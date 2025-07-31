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Пьяный житель Новокузнецка вызвал полицию, чтобы бросить пить

Пенсионер из Новокузнецка оклеветал себя перед полицией из-за вредной привычки
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Shutterstock

В Новокузнецке пенсионер оклеветал себя перед правоохранителями, чтобы излечиться от алкоголизма. Об этом сообщает МВД по Кемеровской области.

Недавно в полицию позвонил 64-летний местный житель с заявлением о желании вступить в запрещенную в России организацию. Домой к нему приехали оперативники и задержали пьяного горожанина, который ранее был судим, злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни.

Задержанный протрезвел и признался, что хотел провести время в изоляторе, так как не мог самостоятельно бросить пить, и надеялся таким образом избавиться от вредной привычки.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов спецслужб по статье 19.13 КоАП РФ. Пенсионеру грозит штраф до 1500 рублей.

До этого в Ленобласти пьяный мужчина с арбалетом угрожал соседу, косившему траву. Инцидент произошел в Сусанино, местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был недоволен шумом газонокосилки под окнами. Решив разобраться с нарушителем спокойствия, он взял нож и арбалет и пошел выяснять отношения с соседом. Вооруженного злоумышленника в трусах заметили местные жители и вызвали правоохранительные органы, дебошира доставили в отдел полиции.

Ранее в Благовещенске пьяный 11-летний мальчик взял у отца машину и поехал кататься по городу.

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