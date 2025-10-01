На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработан анализ, предсказывающий развитие рака груди

CEB&P: создан генетический тест опасной формы рака молочной железы
Shutterstock

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые доказали, что генетический анализ может предсказать риск перехода предраковых изменений молочной железы в инвазивный рак. Работа опубликована в журнале Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention (CEB&P).

Исследование охватило данные более двух тысяч женщин в Великобритании с диагностированными предраковыми изменениями молочной железы. Всем участницам рассчитали так называемый генетический фактор риска — показатель, основанный на 313 наследуемых изменениях ДНК.

Сейчас врачи не могут заранее определить, у кого из пациенток заболевание перейдет в опасную форму, поэтому многим назначают лечение «на всякий случай» — от гормонотерапии и наблюдения до операций и лучевой терапии. Новый подход позволяет точнее разделить женщин по степени риска и избежать ненужных вмешательств.

«Наши результаты открывают путь к более персонализированному лечению. Не всем пациенткам нужны агрессивные процедуры, которые тяжело отражаются и на теле, и на психике», — пояснила Жасмин Тимбрес, ведущий автор исследования.

Профессор Элинор Сойер, соавтор работы, подчеркнула, что раньше врачи ориентировались главным образом на вид клеток под микроскопом. Теперь в решение можно включать и генетический профиль, и образ жизни, что даст женщинам более точную картину риска и позволит принимать осознанные решения.

Ранее была названа группа продуктов, ухудшающая память у женщин.

