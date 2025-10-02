Скончался главный редактор «Вечерней Москвы»

В четверг, 2 октября, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщило издание.

Он возглавлял газету с 2011 года.

Куприянов был заслуженным работником культуры Российской Федерации и удостоен ряда наград, включая Орден Дружбы, Орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Президент России Владимир Путин наградил его почетной грамотой за вклад в развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

Журналист также был лауреатом премий «Золотое перо России», «Медиа-менеджер России» и премии Союза писателей РФ в номинации «Проза».

Редакция «Вечерней Москвы» назвала смерть Куприянова невосполнимой утратой и выразила соболезнования его родным и близким. О месте и времени прощания с главредом сообщат позже.

