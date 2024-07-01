В Приморье голого ребенка обнаружили на дороге

Маленький ребенок из Приморского края оказался в реабилитационном центре после того, как его нашли на дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка по региону Ольгу Романову.

По ее словам, когда мальчика нашли, он был голым. После этого его осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. Были ли у него серьезные травмы, не уточняется.

«В настоящее время ведется работа с законными представителями», — сообщается в публикации.

По данным МВД региона, инцидент произошел в поселке Кипарисово. Женщина заметила, как на дорогу выбежал ребенок, и отвезла его в полицию. На данный момент проводится проверка.

В комментарии для журналистов представители прокуратуры сообщили, что мальчик не разговаривал и не смог рассказать о том, как оказался в этом месте.

Правоохранители разыскали родителей потерявшегося. Выяснилось, что женщина с мальчиком приехала в гости в поселок Раздольное, но там оставила сына без присмотра, после чего он ушел.

Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле у специалистов ведомства.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу.