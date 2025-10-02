На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье 11-летний школьник показывал половой орган шестилетнему мальчику на площадке

Во Владивостоке школьник продемонстрировал половой орган шестилетнему мальчику
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке родители шестилетнего мальчика заявили в полицию после инцидента на детской площадке, когда 11-летний мальчик якобы совершил непристойные действия в отношении их сына. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

По словам отца потерпевшего, 29 сентября на одной из детских площадок по улице Адмирала Горшкова один из школьников показывал его сыну половой орган, а также оказывал физическое давление в игре.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают участников инцидента.

Ранее в Индии школьники заставили одноклассника танцевать голым, а затем изнасиловали его.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами