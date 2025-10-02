В Приморье 11-летний школьник показывал половой орган шестилетнему мальчику на площадке

Во Владивостоке родители шестилетнего мальчика заявили в полицию после инцидента на детской площадке, когда 11-летний мальчик якобы совершил непристойные действия в отношении их сына. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

По словам отца потерпевшего, 29 сентября на одной из детских площадок по улице Адмирала Горшкова один из школьников показывал его сыну половой орган, а также оказывал физическое давление в игре.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают участников инцидента.

