Стала известна цена самого дорогого заграничного отеля для россиян

RT: двое россиян потратили на проживание в отеле Нью-Йорка 2,6 млн рублей
true
true
true
close
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты составили рейтинг самых дорогих отелей для россиян этой осенью. Оказалось, что рекордную сумму потратили двое туристов – за 25 дней в четырехзвездочном отеле Нью-Йорка они заплатили 2  694  000 рублей, причем в стоимость входили только завтраки, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков OneTwoTrip.

На втором месте по дороговизне оказался двухнедельный отдых в отеле Куты (Индонезия). За отдых в течение этого времени двое российских путешественников оставили 1  564  300 рублей за проживание и двухразовое питание.

Чуть меньше – 1  330  000 рублей – двое россиян заплатили за поездку в Лондон, где провели шесть дней в пятизвёздочной гостинице, оплатив стоимость номера и завтраки.

Среди российских гостиниц наиболее дорогим оказалось проживание в пятизвездочном отеле Адлера, где двое россиян за девять дней заплатили за номер с завтраками 620  250 рублей. Второе место в рейтинге заняла Москва, где за два дня двое туристов оставили 360 тыс. рублей за пятизвездочный отель без питания. И третье место занял Геленджик, в котором номер в пятизвездочном отеле обошелся в 356 тыс. рублей за двоих, включая стоимость завтраков.

До этого «Газета.Ru» изучила исследование Bronevik.com и выяснила, что спрос россиян на пятизвездочные отели с заездом в ноябрьские праздники вырос на 45% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. На такие объекты пришлось 8% бронирований. Средний чек в отеле «пять звезд» достиг 17,3 тыс. рублей за ночь.

Ранее стало известно о росте числа бронирований российскими туристами отелей в КНР.

