Россияне стали чаще бронировать пятизвездочные отели

Спрос россиян на пятизвездочные отели с заездом в ноябрьские праздники вырос на 45% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. На такие объекты пришлось 8% бронирований, говорится в исследовании платформы Bronevik.com (есть у «Газеты.Ru»).

Средний чек в отеле «пять звезд» достиг 17,3 тыс. рублей за ночь.

Более трети (36%) ранних бронирований на праздничные и выходные дни в начале ноября пришлись на туристическое жилье без звезд со средним чеком 4,5 тыс. рублей за ночь. По четверти заказов совершены в отелях категорий три и четыре звезды со средними чеками 5,6 тыс. рублей и 8,8 тыс. рублей за ночь соответственно. Небольшая доля приходится на объекты с одной-двумя звездами (6%, 4,2 тыс. рублей). В целом по стране средний чек за бронирование туристического жилья на ноябрьские праздники увеличился на 5% — до 6,8 тыс. рублей за ночь, а средняя длительность проживания составила два дня.

По стоимости заказов в настоящее время лидируют курорты Большого Сочи — Красная Поляна (в среднем 8,2 тыс. рублей за ночь), Сириус и Эстосадок (по 8,1 тыс. рублей). Самые бюджетные бронирования совершены в Самаре и Вологде (2,5 тыс. рублей), а также в Суздале (3,1 тыс. рублей).

Топ популярных направлений для путешествий в ноябрьские праздники возглавил Санкт-Петербург (10% от всех ранних бронирований по России), опередив прошлогоднего лидера — Москву (9%). На третьем месте оказалась Казань с долей 5%. Наибольшую динамику спроса продемонстрировали Псков (+92%), Калининград (+75%) и Казань (+49%).

