МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Мошенники крадут деньги через боты в мессенджере Telegram под предлогом обмена валют. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или «связь через знакомого» — никогда», — говорится в сообщении.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) делают видео с дипфейками родственников и выманивают деньги. Они используют нейросети, чтобы создать видео из фотографии, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека со снимка. На таких видео «аватар» обычно просит занять средства. После этого злоумышленники отправляют видео родственникам и товарищам.

Ранее россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей.