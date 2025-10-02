Верховный суд оставил в силе приговор петербургскому бизнесмену

ВС РФ признал законным приговор Крюкову по делу о передаче данных о ЛЭП Украине

Верховный суд (ВС) России подтвердил законность 11-летнего приговора гендиректору петербургской компании Ивану Крюкову, занимавшемуся продажей электротехнического оборудования. Об этом говорится в материалах суда, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Мужчину признали виновным в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и передаче ей сведений о российских линиях электропередач.

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в феврале. Тогда 38-летний Иван Крюков был признан виновным в том, что отправил анкету с личными данными для вступления в «Легион», выполнил ряд заданий, включая передачу координат объектов связи в Петербурге и порчу избирательного бюллетеня на выборах президента РФ. В документах подчеркивается, что он активно контактировал с представителями организации и предлагал им помощь.

Защита просила Верховный суд смягчить наказание, указывая на явку с повинной, содействие следствию и положительные характеристики осужденного. Однако в сентябре жалоба была отклонена, и приговор оставлен без изменений.

Ранее в Ялте осудили пенсионера по обвинению в государственной измене.