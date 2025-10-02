Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца» за поддержку России

В базе украинского сайта «Миротворец» обнаружили полного тезку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Постньюс».

В карточке Зеленского отмечается, что он нарушил государственную границу Украины. Он также обвиняется в покушении на территориальную целостность страны и поддержке «российской агрессии».

В публикации утверждается, что в базу «Миротворца» за последние несколько дней были внесены три Зеленских Владимира Александровича.

30 сентября сообщалось, что пять детей и десять подростков из РФ попали в скандальную украинскую базу «Миротворец».

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.