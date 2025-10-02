В Омане запретили поставляемую из Ирана питьевую воду

Оман запретил ввоз из Ирана питьевой воды в бутылках после того, как два человека не выжили после отравления. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

В последние дни в больницах стали фиксироваться случаи отравления иранской водой марки Uranus Star. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Женщина-иностранка и мужчина-оманец выжить не смогли.

Оманские власти приняли решение изъять всю воду этой торговой марки из магазинов и наложили запрет на ввоз из Ирана любой питьевой бутилированной воды. Полиция обратилась ко всем жителям страны с просьбой не использовать воду Uranus Star и сообщать о любых подозрениях по поводу этой или любой другой воды.

10 сентября стало известно, что в Екатеринбурге во время свадебного банкета отравились пять человек. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что причиной отравления стала некачественная вода из частной скважины.

Ранее был назван возможный источник отравления жителей ХМАО с симптомами ботулизма.