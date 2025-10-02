На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила о неожиданной опасности кофе из кофемашин

Врач Толстова: кофе из кофемашины повышает в крови уровень вредного холестерина
Depositphotos

Кофе, приготовленный в кофемашине, отличается высоким уровнем вредных веществ, способствующих образованию плохого холестерина в крови. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.

«В ходе многочисленных исследований учеными установлено, что кофе, приготовленный в кофемашине, в отличие от зернового и растворимого кофе, содержит множество дитерпенов, а именно кафестол и кахвеол — вредных веществ, увеличивающих в крови уровень так называемого вредного холестерина», — предупредила Толстова.

Увеличение уровня вредного холестерина, по ее словам, приводит к образованию холестериновых бляшек с дальнейшим развитием атеросклеротических поражений сосудов, увеличению риска развития ишемической болезни сердца, инсультов и высокому артериальному давлению.

Вред кофе, приготовленного таким способом, объясняется тем, что не все аппараты способны качественно отфильтровать напиток, из-за чего вредные вещества и попадают в кофе.

Также врач призвала с осторожностью потреблять растворимый кофе, в составе которого содержится вещество под названием акриламид, образующееся при обжарке кофе. Его избыток в организме может стать причиной развития онкологических процессов и поражений нервной системы. В растворимом кофе акриламида в два раза больше, чем в зерновом.

«Если вы пьете растворимый кофе, важно, чтобы это было в умеренном количестве. А сам кофе был качественным, правильно приготовленным и отфильтрованным. В таком случае он не будет представлять угрозы для здоровья», — подчеркнула терапевт.

Ранее российский ученый развеял популярные мифы о пользе кофе без кофеина.

