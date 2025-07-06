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Российский ученый развеял популярные мифы о пользе кофе без кофеина

Доцент Панов: из декофеинизированного кофе полностью кофеин не исчезает
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Многие считают кофе без кофеина более щадящим вариантом по сравнению с традиционным, но это не всегда соответствует действительности, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

Технология удаления кофеина предполагает воздействие на зерна водой, химическими составами или сжатым углекислым газом. Наиболее экологичным способом является метод Swiss Water, при котором кофеин удаляется без химических добавок.

«В результате содержание кофеина снижается до 1–3 мг на чашку, тогда как в обычном кофе его около 70–140 мг. Однако важно понимать, что полностью кофеин не исчезает, к тому же могут теряться некоторые полезные соединения, например такие, как антиоксиданты, а концентрация других — например, полифенолов — становится ниже», — объяснил он.

Декофеинизированный кофе отличается менее выраженным вкусом и запахом из-за потери летучих веществ, отвечающих за аромат. Визуально обработанные зерна сохраняют привычный вид, но их вкусовые характеристики заметно слабее.

«Исследования подтверждают, что такой напиток, как и обычный кофе, способен уменьшать вероятность возникновения диабета. Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином — улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний — для декафа неактуальны. При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью», — добавил он.

Несмотря на кажущуюся безопасность, абсолютно нейтральным его назвать нельзя.

«Следовые количества реагентов после химической очистки могут сохраняться в готовом продукте. Индивидуальная непереносимость даже мизерных доз кофеина тоже встречается. Для беременных и кормящих женщин такой вариант помогает контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет — минимизировать его потребление», — резюмировал Панов.

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