Россияне рассказали, сколько воды пьют в день

Рекомендация пить по два литра воды в день давно вошла в обиход, но на практике ей следует лишь 19% россиян. Остальные либо ориентируются на жажду (21,5%), либо пьют «по ощущениям» — в среднем 1–2 литра в день (48%). Это показал опрос DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом каждый второй россиянин (54%) прямо заявил, что не верит в универсальные нормы: они, по их мнению, не учитывают климат, образ жизни и физиологические особенности.

В Поволжье и Сибири респонденты чаще указывали, что пьют менее литра в день. А жители Урала и Санкт-Петербурга чаще других говорили, что ориентируются исключительно на ощущения.

«Поскольку организм человека более чем на 60% состоит из воды, любая нехватка жидкости влияет на обмен веществ, пищеварение, работу нервной системы и терморегуляцию. Особенно летом или при нагрузке. Однако подход «один размер для всех» не работает. Важно учитывать вес, образ жизни, погоду. Иначе можно либо недополучить жидкость, либо наоборот — навредить почкам», — комментирует Юрий Аверьянов, фитнес-тренер DDX Fitness.

Исследование показало: для большинства россиян сезонность не влияет на объем потребляемой воды. 58% утверждают, что летом пьют столько же, сколько и зимой; 35% — даже меньше, несмотря на жару; лишь 6% сообщили, что летом пьют больше воды из-за сухого воздуха.

Респонденты из Санкт-Петербурга, Урала и Москвы рассказали, что привычка пить воду складывается скорее под влиянием образа жизни, чем климата. Так, москвичи отмечают, что постоянное нахождение в помещениях с кондиционерами снижает чувство жажды и потребность в дополнительной жидкости. В свою очередь жители Сибири и Поволжья объясняют, что разреженный воздух и ветра смягчают ощущение жары, из-за чего не возникает естественной необходимости пить больше.

«Здесь важно понимать, что привычка — сильнее климата. В жару или при длительных прогулках под солнцем пить нужно регулярно, даже если жажда не ощущается. Я рекомендую делать несколько глотков каждые 30–60 минут, а при тренировке — 2–3 глотка каждые 10–15 минут. Это поможет избежать обезвоживания и потери электролитов», — отмечает Аверьянов.

Самый частый триггер к питью — это жажда. Так ответили 71% опрошенных. Лишь 13% вспоминают про воду, когда проходят мимо офисного кулера, 8% — благодаря приложениям с напоминанием и 7,5% — когда видят, как пьет кто-то другой.

То есть осознанного контроля за водным балансом у большинства нет, поведение запускается только в ответ на ощущения.

«Такая стратегия подходит в холодное время года, но летом или при интенсивных тренировках механизм жажды может срабатывать с опозданием, поэтому важно не ждать чувства пересохшего горла, а восполнять воду заранее,» — объясняет Юрий Аверьянов, фитнес-тренер DDX Fitness.

Опрос показал, что причина взять бутылку воды далеко не всегда связана с жаждой или здоровьем. Среди самых нестандартных поводов — использовать бутылку как вазу, залить бачок стеклоомывателя, закинуть туда грязную контактную линзу и даже продлить свидание. Были и совсем забавные ответы: например, чтобы прикинуться «фито-няшкой» или напоить кошку.

Особенно интересна тенденция среди офисных работников: около 20% россиян признались, что берут воду «для вида» — чтобы занять руки на совещании, скрасить скуку или создать видимость занятости. Для них вода становится своеобразным «антистрессовым ритуалом» и способом заполнить неловкие паузы. Респонденты отметили, такой жест помогает чувствовать себя вовлеченным и даже чуть более продуктивным в бесконечных рабочих встречах.

Сегодня все больше специалистов сходятся во мнении: водный режим должен быть персонализированным, а не «одинаковым для всех». Тренер Аверьянов советует учитывать несколько ключевых принципов.

«Ориентир — 30 мл на каждый килограмм веса. Например, человеку весом 70 кг нужно примерно 2,1 литра воды в день. Это включает не только чистую воду, но и жидкость из супов, овощей и фруктов. В жару и при активности — пейте больше. При высоких температурах, физических нагрузках или длительном пребывании на солнце пить стоит не «по норме», а заранее, не дожидаясь жажды. Лучше делать это регулярно и понемногу», — посоветовал он.

Ориентируйтесь не только на цифры. Исследования показывают, что минимум жидкости, который организм должен вывести с мочой — около 500 мл в день. Все, что сверх этого, — «свободная вода», которая не участвует в обмене веществ. Оптимально — 2,2 л в день для женщин и 3 л для мужчин. Эти значения считаются безопасными и достаточными при обычном образе жизни. Увеличивать объем воды выше этой планки стоит только при нагрузках или по медицинским показаниям (например, для профилактики камней в почках).

Ранее россиян призвали не оставлять воду в пластиковых бутылках на жаре.