На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин решил заработать на криптовалюте, но отдал мошенникам миллион рублей

В Ростове-на-Дону желающий заработать на криптовалюте отдал сбережения аферистам
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Ростове-на-Дону местный житель захотел заработать на криптовалюте, но попался мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчина нашел в интернете объявление о заработке на криптовалюте и оставил свои контактные данные. С ним связался неизвестный, предложивший услуги по инвестированию. Злоумышленник убедил ростовчанина, что размер прибыли зависит от объема вложений. Следуя инструкциям, горожанин перевел личные сбережения, а затем оформил кредит и перечислил дополнительные средства на указанный мошенником счет.

Преступник прекратил общение после получения денег. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами