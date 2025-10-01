Россиянин решил заработать на криптовалюте, но отдал мошенникам миллион рублей

В Ростове-на-Дону местный житель захотел заработать на криптовалюте, но попался мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчина нашел в интернете объявление о заработке на криптовалюте и оставил свои контактные данные. С ним связался неизвестный, предложивший услуги по инвестированию. Злоумышленник убедил ростовчанина, что размер прибыли зависит от объема вложений. Следуя инструкциям, горожанин перевел личные сбережения, а затем оформил кредит и перечислил дополнительные средства на указанный мошенником счет.

Преступник прекратил общение после получения денег. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей.