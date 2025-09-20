В Пензенской области ребенок впал в кому из-за истязаний сожителя матери

Двухлетний ребенок попал в больницу из-за истязаний сожителем матери в Пензенской области. Об этом сообщает Penzainform.

Мать пострадавшего познакомилась с сожителем летом и вскоре переехала к нему в Городищенский район. В один из дней она ушла к соседке, и, когда вернулась, заметила у ребенка на лопатке следы от пряжки ремня. Тогда пара поругалась.

Спустя два дня на ребенка напала собака. По словам местных жителей, ребенок сильно плакал, и мужчина влил ему в рот спиртное. После этого ребенок заснул, но позже мать не смогла его разбудить, поэтому обратилась к медикам. Его госпитализировали в состоянии комы.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в истязании малолетнего потерпевшего, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии», – сообщается в публикации местного управления ведомства.

Сейчас пензенец находится под арестом. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

