На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензенской области ребенок впал в кому из-за истязаний сожителя матери

В Пензенской области мужчину арестовали за истязание ребенка сожительницы
true
true
true
close
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

Двухлетний ребенок попал в больницу из-за истязаний сожителем матери в Пензенской области. Об этом сообщает Penzainform.

Мать пострадавшего познакомилась с сожителем летом и вскоре переехала к нему в Городищенский район. В один из дней она ушла к соседке, и, когда вернулась, заметила у ребенка на лопатке следы от пряжки ремня. Тогда пара поругалась.

Спустя два дня на ребенка напала собака. По словам местных жителей, ребенок сильно плакал, и мужчина влил ему в рот спиртное. После этого ребенок заснул, но позже мать не смогла его разбудить, поэтому обратилась к медикам. Его госпитализировали в состоянии комы.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в истязании малолетнего потерпевшего, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии», – сообщается в публикации местного управления ведомства.

Сейчас пензенец находится под арестом. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее многодетная мать из Петербурга пять лет избивала старшую дочь и сделала из нее прислугу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами