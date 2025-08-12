На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ничего не делать — полезно, заявили ученые

GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что периоды «ничегонеделания» — когда мы перестаем целенаправленно концентрироваться и позволяем мыслям свободно блуждать — помогают снизить стресс и улучшить когнитивные способности. Об этом сообщает портал The Conversation.

Идея «ничегонеделания» лежит в основе теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), предложенной психологами Рэйчел и Стивеном Каплан в 1989 году. Они выделили два типа внимания: направленное — требующее усилий и концентрации, например при работе или изучении информации, — и ненаправленное, когда внимание мягко привлекают звуки природы или движения вокруг, без усилий с нашей стороны.

Отсутствие времени для ненаправленного внимания приводит к «усталости внимания» — состоянию, когда становится все сложнее сосредоточиться, а отвлекающие факторы захватывают нас быстрее. Если раньше моменты ожидания на остановке или в очереди давали мозгу возможность «перезагрузиться», то теперь смартфоны заполняют каждую паузу интенсивным потоком информации, не оставляя пространства для отдыха.

Исследования подтверждают, что время, проведенное в природе, снижает активность миндалины — участка мозга, связанного со стрессом и тревогой, улучшает настроение и повышает способность к концентрации. Эксперименты показали, что даже десяти минут созерцания природы достаточно, чтобы повысить результаты когнитивных тестов и снизить усталость внимания.

Проверить теорию можно самостоятельно: выбрать зеленую зону — парк, набережную или лесную тропу — и отложить телефон. Даже в повседневной жизни, вместо того чтобы заполнять скучные моменты прокруткой новостной ленты, можно позволить мыслям свободно блуждать.

По словам исследователей, это «техобслуживание» мозга, необходимое для его эффективной работы.

Ранее был назван простой способ улучшить работу мозга.

