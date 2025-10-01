На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Курской области

Хинштейн заявил, что в Курской области есть необходимый запас нефтепродуктов
Александр Кряжев/РИА Новости

Курская область в полном объеме обеспечена бензином. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в соцсетях жители жалуются на отсутствие бензина на некоторых АЗС. По словам чиновника, он взял на личный контроль эту ситуацию, поручил своим коллегам максимально оперативно отработать.

«Все меры будут приняты. Курское УФАС также держит на контроле вопрос с ценами на топливо», — написал губернатор.

Он заявил, что в настоящее время в области есть необходимый запас нефтепродуктов. Хинштейн подчеркнул, что сети АЗС обеспечены ими в полном объеме, поставки в регион продолжаются.

Также глава региона призвал жителей не поддаваться волнениям из-за ситуации с топливом.

«Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом», – добавил он.

1 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой. По его словам, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен.

Ранее в Крыму ограничили продажи топлива на АЗС.

