На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии трехлетний ребенок провалился в выгребную яму

В Бурятии ребенок пришел в гости к родственникам и провалился в выгребную яму
true
true
true
close
СУ СК РФ по Республике Бурятия

В Советском районе Улан-Удэ трехлетний мальчик упал в выгребную яму с жидкими отходами, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятия.

По данным следствия, инцидент произошел 13 августа в поселке Поселье. Трехлетний мальчик пришел в гости к родственникам и играл во дворе частного дома. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, в какой-то момент ребенок упал в нее и начал тонуть.

Мальчика спасли взрослые, он был без сознания. Пострадавшего госпитализировали, трое суток медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Иркутской области двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме. Взрослые, обнаружив пропажу ребенка, попытались самостоятельно вытащить его из ямы, но безуспешно. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки с родителями в Карелии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами