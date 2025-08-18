В Бурятии трехлетний ребенок провалился в выгребную яму

В Бурятии ребенок пришел в гости к родственникам и провалился в выгребную яму

В Советском районе Улан-Удэ трехлетний мальчик упал в выгребную яму с жидкими отходами, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятия.

По данным следствия, инцидент произошел 13 августа в поселке Поселье. Трехлетний мальчик пришел в гости к родственникам и играл во дворе частного дома. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, в какой-то момент ребенок упал в нее и начал тонуть.

Мальчика спасли взрослые, он был без сознания. Пострадавшего госпитализировали, трое суток медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Иркутской области двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме. Взрослые, обнаружив пропажу ребенка, попытались самостоятельно вытащить его из ямы, но безуспешно. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки с родителями в Карелии.