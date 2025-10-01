Россиянка заявила в полицию о похищении мужа, когда не нашла его после ссоры

В Курске женщина заявила о похищении мужа, не сумев найти его после ссоры

В Курске женщина поссорилась с супругом и, не сумев найти его после этого, заявила в полицию о похищении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 21 августа. Пьяная местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее супруга похитили и увезли в неизвестном направлении после того, как не обнаружила его дома. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина имел привычку уходить в свою личную квартиру после семейных ссор, однако в этот раз женщине не удалось его там обнаружить.

В результате проверки информация о похищении не подтвердилась. Мировой судья признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.13 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде штрафа размером тысячи рублей.

