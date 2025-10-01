В посольстве ответили, пострадали ли россияне во время землетрясения на Филиппинах

Посольство РФ в Маниле: данных о пострадавших при землетрясении россиянах нет

Посольство РФ на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения в провинции Себу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Маниле.

«Запросили местные компетентные органы, не располагаем в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», – заявили в посольстве.

Накануне Геологическая служба США сообщила, что в 13:59 (16:59 МСК) в 11-ти км от муниципалитета Калапе зафиксирован подземный толчок силой 6,9. Менее чем через час недалеко от города Либертада произошел повторный толчок магнитудой 5,0.

Исполняющий обязанности руководителя Управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро IV заявил, что в результате катаклизма как минимум 60 человек получили травмы, не совместимые с жизнью. В связи с ЧП в провинции Себу объявлено чрезвычайное положение. Больше всего пострадавших в городе Бого на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин.

