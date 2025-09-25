В Японии арестовали женщину, которая 20 лет хранила тело дочери в морозилке

Японка призналась в хранении тела родной дочери в морозилке на протяжении 20 лет

В Японии арестовали 75-летнюю женщину, которая два десятилетия хранила тело умершей дочери. Об этом пишет газета The Straits Times.

Страшную находку сделали следователи во вторник, 23 сентября. Они пришли домой к жительнице префектуры Ибараки, к северо-востоку от Токио, и наткнулись на останки женщины, которые хранились в морозильной камере.

75-летняя Кэйко Мори отметила, что это ее дочь, родившаяся в 1975 году. Если она бы была жива, ей было бы 49 или 50 лет, добавила мать. Она не уточнила, по какой причине не стала хоронить дочь, и раскаялась в содеянном.

Тело отдали на экспертизу, которая установит причину смерти женщины. 25 сентября Мори отправили под страже по обвинению в пренебрежительном отношении к мертвому телу.

