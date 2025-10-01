На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РОЦИТ раскритиковали внедрение рекламы на дисплеях умных холодильников Samsung

Запуск рекламы на холодильниках Samsung назвали «цифровым рабством»
Shutterstock

Запуск Samsung пилотной программы, в рамках которой на дисплеях умных холодильников Family Hub в США начнут появляться рекламные материалы, показывает, что производитель может добавлять функции уже после покупки. Об этом заявил ведущий «Соловьев LIVE», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев.

По его словам, возможность добавления нежелательных функций через обновления ставит под вопрос безопасность пользователей.

«Если подобное возможно в бытовой технике, то стоит задуматься, что происходит с более критичными решениями, такими как процессоры, серверы и прочая подобная инфраструктура», — сказал он.

Каменев также раскритиковал подход компании. По его мнению, это стало еще одним доказательством важности развития собственных разработок и не попадания в «цифровое рабство».

Эксперт РОЦИТ, гендиректор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов связал появление рекламы с глобальной тенденцией монетизации цифровых экосистем.

«Это глобальный тренд – любая цифровая экосистема монетизируется через персонализацию и рекламные сделки. Именно поэтому президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий деятельность иностранных исследовательских компаний, а сейчас аналогичная мера разрабатывается в отношении зарубежных рекламных компаний», — сказал он.

По мнению Куликова, внедрение рекламы на дорогие модели техники связано с высокой стоимостью их производства.

«В то же время, можно говорить, что эта обкатка технологий в скором времени, когда стоимость производства за счет увеличения количества продукции, будет уменьшена – такого рода технологии будут внедряться в модели и из среднего и дешевого сегмента», — отметил эксперт.

Он предположил, что в будущем купить холодильник без рекламы станет проблематично.

«В данном контексте, в России трансляция такого рода контента вполне может быть приравнена к онлайн-рекламе, и ее трансляция без соответственного токена о заказчике, а также с учетом ограничений по рекламной продукции, скорее всего, будет незаконна», — заключил Куликов.

