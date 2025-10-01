Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь за тяжкие преступления

Жапаров: преступления против женщин и детей не должны оставаться безнаказанными

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за насильственные преступления в отношении детей. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

По словам Алагозова, изменения в законодательство предстоит подготовить начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву. Они будут предполагать ужесточение наказания за преступления против детей, девушек и женщин.

«В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — подчеркнул Алагозов.

Жапаров считает, что преступления против женщин и детей не должны оставаться безнаказанными, добавил Алагозов.

30 сентября портал Vesti.kg сообщил о преступлении, совершенном в отношении 17-летней девушки. Ее похитил местный житель.

О произошедшем стало известно после того, как семья обратилась в правоохранительные органы после пропажи девушки. Она направилась в село Жениш к подруге, но после отъезда перестала выходить на связь.

Выяснилось, что, по предварительным данным, пострадавшую похитил 41-летний мужчина. В какой момент это произошло, не уточняется.

Он затолкал подростка в машину, изнасиловал и расправился. Поняв, что школьница не дышит, он закопал ее около озера, но позже раскопал и бросил в ущелье.

