В РФ осудили офицера ВСУ, причастного к атаке на войсковую часть под Волгоградом

ТАСС: командира батальона ВСУ осудили на 17 лет за атаку в Волгоградской области
Григорий Сысоев/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гладченко к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии террористической деятельности в виде атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на войсковую часть в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В заявлении говорится, что в отношении украинского военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

«Гладченко состоял в должности командира батальона отдельного полка беспилотных систем ВСУ. В качестве цели террористической атаки Гладченко избрал войсковую часть, дислоцированную в Волгоградской области», — рассказали в пресс-службе.

24 ноября 2023 года Telegram-канал Baza сообщил, что войсковая часть в Городищенском районе Волгоградской области подверглась атаке трех украинских БПЛА самолетного типа. По информации журналистов, все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Тем не менее один из дронов упал на территории части и взорвался. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее бойца ВСУ осудили на длительный срок за вторжение в Курскую область.

