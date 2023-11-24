Три БПЛА пытались атаковать воинскую часть в российском регионе

Воинскую часть в Городищенском районе Волгоградской области пытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, попытка атаки была предпринята в ночь на 24 ноября.

«Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены силами РЭБ. Один из беспилотников упал на территории части и взорвался», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом.

В ведомстве сообщали, что три дрона были сбиты над Волгоградской областью.

23 ноября дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.