Петербуржец надругался над тремя девочками и получил срок 18 лет

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, от действий мужчины пострадали одна несовершеннолетняя и две малолетние девочки, возраст всех троих не уточняется. К пострадавшим он приставал.
«Кроме того, совершил в отношении одной из потерпевших изнасилование», – сообщается в публикации.
Помимо этого, фигурант применял силу в отношении их матери и угрожал ей расправой. Какие отношения связывают петербуржца с пострадавшими, не сообщается.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину подозреваемый не признал.
Суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Помимо этого, в течение 15 лет мужчина не сможет занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
