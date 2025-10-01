Петербуржец надругался над тремя девочками и получил срок 18 лет

В Петербурге мужчину осудили за надругательство над тремя девочками

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, от действий мужчины пострадали одна несовершеннолетняя и две малолетние девочки, возраст всех троих не уточняется. К пострадавшим он приставал.

«Кроме того, совершил в отношении одной из потерпевших изнасилование», – сообщается в публикации.

Помимо этого, фигурант применял силу в отношении их матери и угрожал ей расправой. Какие отношения связывают петербуржца с пострадавшими, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину подозреваемый не признал.

Суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Помимо этого, в течение 15 лет мужчина не сможет занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Ранее в Москве поймали маньяка из 90-х, совершившего серию изнасилований и нападений.