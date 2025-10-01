В Чувашии подростки сняли пародию на популярный сериал у памятника ВОВ и оказались в полиции

В Чувашии подростки сняли смешное видео у памятника ВОВ и оказались в полиции

В Чувашии желание подростков снять популярный ролик для соцсетей обернулось разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии» в Telegram-канале.

На кадрах двое юношей снимают пародию на популярный молодежный сериал у памятника ВОВ в селе Моргауши. Один из подростков нецензурно выражается рядом с мемориалом, а затем плюет в его сторону.

После появления в соцсетях видео записью заинтересовались полицейские. Личности «актеров» были установлены.

«В течение двух часов были опознаны и доставлены в отделение двое непосредственных участников съемки, 15-17 лет, а также 14-летний «оператор»», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Один из подростков учится в чебоксарском колледже, второй нигде не учится. Младший из юношей учится в школе.

Задержанные признались, что снимали пародию на популярный молодежный сериал и не задумывались о последствиях своих действий.

В МВД отметили, что материалы проверки будут переданы следственным органам.

