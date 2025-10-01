На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на Кольцевой линии метро приостановили движение из-за человека на пути

Дептранс Москвы: на Кольцевой линии метро остановили движение по часовой стрелке
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Движение поездов частично приостановили на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

«Нет движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим пассажиров попросили пользоваться поездами, следующими в направлении против часовой стрелки. Также гражданам посоветовали прокладывать маршруты через станции Большой кольцевой линии и радиальных линий.

18 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что на станции московского метро «Площадь Революции» один из пассажиров оступился и упал с платформы на рельсы. Очевидцем происшествия стал возвращавшийся с работы начальник отдела организации и совершенствования программ медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения РФ Николай Сидоренко. По информации журналистов, мужчина связался с дежурным станции и начал подавать сигналы машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановил состав. После того как поезд затормозил, чиновник вместе с другими пассажирами помог упавшему молодому человеку выбраться на платформу.

Ранее Путин и Собянин запустили движение по новому участку метро в Москве.

