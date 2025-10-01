На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина разделась на заседании школьного совета в знак протеста

Unilad: в США активистка разделась на заседании школьного совета в знак протеста
true
true
true
close
Davis Unified School District

В США активистка за права женщин Бет Борн разделась на заседании школьного совета в знак протеста, пишет Unilad.

Борн выступила против политики округа, позволяющей трансгендерным ученикам пользоваться раздевалками в соответствии с их гендерной идентичностью. Чтобы подчеркнуть свою позицию, она сняла с себя одежду до купальника прямо на трибуне, заявив, что это символизирует «дискомфорт девочек», которые вынуждены переодеваться рядом с трансгендерными женщинами.

«Если взрослым некомфортно наблюдать за тем, как я переодеваюсь, как можно ожидать, что девочки будут чувствовать себя комфортно в раздевалке?» — задала вопрос женщина.

После начала ее перформанса заседание пришлось прервать на пять минут. Когда встреча возобновилась, Борн снова начала раздеваться и обвинила членов совета в нарушении ее права на свободу слова, когда те сделали ей выговор.

По словам школьного попечителя Сесилии Эскамиллы-Гринвальд, во время второго инцидента на заседание вызвали полицию. Она назвала поведение Борн «очень неуместным» и заявила, что совет намерен обсудить дальнейшие шаги вместе с юристами.

Ранее в школе США ученикам разрешили ходить в туалет 7 раз в неделю по пропускам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами