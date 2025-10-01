Женщина разделась на заседании школьного совета в знак протеста

Unilad: в США активистка разделась на заседании школьного совета в знак протеста

В США активистка за права женщин Бет Борн разделась на заседании школьного совета в знак протеста, пишет Unilad.

Борн выступила против политики округа, позволяющей трансгендерным ученикам пользоваться раздевалками в соответствии с их гендерной идентичностью. Чтобы подчеркнуть свою позицию, она сняла с себя одежду до купальника прямо на трибуне, заявив, что это символизирует «дискомфорт девочек», которые вынуждены переодеваться рядом с трансгендерными женщинами.

«Если взрослым некомфортно наблюдать за тем, как я переодеваюсь, как можно ожидать, что девочки будут чувствовать себя комфортно в раздевалке?» — задала вопрос женщина.

После начала ее перформанса заседание пришлось прервать на пять минут. Когда встреча возобновилась, Борн снова начала раздеваться и обвинила членов совета в нарушении ее права на свободу слова, когда те сделали ей выговор.

По словам школьного попечителя Сесилии Эскамиллы-Гринвальд, во время второго инцидента на заседание вызвали полицию. Она назвала поведение Борн «очень неуместным» и заявила, что совет намерен обсудить дальнейшие шаги вместе с юристами.

