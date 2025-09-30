На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В школе США ученикам разрешили ходить в туалет 7 раз в неделю по пропускам

TMJ: в американской школе ученикам можно ходить в туалет только 7 раз в неделю
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В школе США ученикам разрешили ходить в туалет 7 раз в неделю по пропускам, пишет TMJ.

Трое учеников средней школы Arrowhead Union выразили недовольство новой системой электронных пропусков, которая ограничивает количество посещений туалета во время учебного дня. Согласно правилам, ученики могут использовать туалет не более трех раз в день и семи раз в неделю во время занятий.

«Я чувствую, что эту систему не следовало внедрять», — заявил Джей Пи Моэн, ученик, обратившийся к школьному совету с жалобой.

По его словам, ограничения особенно сложны для тех, кто активно занимается спортом.

«Если я выпил много воды в тот день и пытаюсь сходить в туалет два раза подряд, система не позволяет этого сделать», — добавил он.

Школьники также жалуются на ограничения по количеству учащихся, которые могут одновременно получить пропуск, что создает дополнительные трудности. «Вы получаете только три пропуска в день и семь в неделю, и если у вас есть смягчающие обстоятельства, это не имеет значения — вы буквально не можете сходить в туалет», — отметила Габи Эггерс.

Суперинтендант школы Конрад Фарнер в свою очередь поддержал новую систему, заявив, что она «обеспечивает безопасность, максимизирует обучение учащихся, поощряет ответственность и сводит к минимуму неподобающее поведение». Он также отметил, что округ предоставляет специальные условия для студентов, которым необходимы дополнительные пропуска или больше времени для посещения туалета.

Ранее в США ученик старшей школы ножом ранил троих подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами