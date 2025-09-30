TMJ: в американской школе ученикам можно ходить в туалет только 7 раз в неделю

В школе США ученикам разрешили ходить в туалет 7 раз в неделю по пропускам, пишет TMJ.

Трое учеников средней школы Arrowhead Union выразили недовольство новой системой электронных пропусков, которая ограничивает количество посещений туалета во время учебного дня. Согласно правилам, ученики могут использовать туалет не более трех раз в день и семи раз в неделю во время занятий.

«Я чувствую, что эту систему не следовало внедрять», — заявил Джей Пи Моэн, ученик, обратившийся к школьному совету с жалобой.

По его словам, ограничения особенно сложны для тех, кто активно занимается спортом.

«Если я выпил много воды в тот день и пытаюсь сходить в туалет два раза подряд, система не позволяет этого сделать», — добавил он.

Школьники также жалуются на ограничения по количеству учащихся, которые могут одновременно получить пропуск, что создает дополнительные трудности. «Вы получаете только три пропуска в день и семь в неделю, и если у вас есть смягчающие обстоятельства, это не имеет значения — вы буквально не можете сходить в туалет», — отметила Габи Эггерс.

Суперинтендант школы Конрад Фарнер в свою очередь поддержал новую систему, заявив, что она «обеспечивает безопасность, максимизирует обучение учащихся, поощряет ответственность и сводит к минимуму неподобающее поведение». Он также отметил, что округ предоставляет специальные условия для студентов, которым необходимы дополнительные пропуска или больше времени для посещения туалета.

