Глава стройуправления Военно-строительной компании Иванов заключил досудебное соглашение

Руководитель строительного управления по Центральному федеральному округу компании «Военно-строительная компания» Матвей Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному дело о взятке и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый активно способствует раскрытию и расследованию преступлений в рамках заключенного соглашения. Расследование ведут военные следователи.

По решению Савеловского районного суда города Москвы от 11 апреля 2025 года Матвей Иванов был заключен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Иванов получил от представителей ООО «Авестал» взятку в размере 20 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда и общее покровительство при их реализации.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке.