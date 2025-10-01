На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава стройуправления Военно-строительной компании Иванов заключил досудебное соглашение

Топ-менеджер Военно-строительной компании Иванов заключил досудебное соглашение
Руслан Кривобок/РИА Новости

Руководитель строительного управления по Центральному федеральному округу компании «Военно-строительная компания» Матвей Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному дело о взятке и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый активно способствует раскрытию и расследованию преступлений в рамках заключенного соглашения. Расследование ведут военные следователи.

По решению Савеловского районного суда города Москвы от 11 апреля 2025 года Матвей Иванов был заключен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Иванов получил от представителей ООО «Авестал» взятку в размере 20 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда и общее покровительство при их реализации.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке.

