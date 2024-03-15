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Московские следователи нашли мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад

В Москве поймали мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад

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В Москве следователи раскрыли изнасилование девочки, произошедшее почти 20 лет назад, и поймали виновного. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации следствия, инцидент произошел 7 сентября 2004 года на Бирюлевской улице. В подъезде одного из домов мужчина затащил на 12-й этаж ранее незнакомую ему девочку и изнасиловал ее, а также совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. После этого он скрылся.

Спустя почти 20 лет следователи вновь проанализировали материалы дела и смогли установить предполагаемого насильника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Москвы 1958 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинения. Во время допроса он сознался в содеянном.

Ранее российскому педофилу, похитившему 14-летнюю школьницу, вынесли приговор.

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