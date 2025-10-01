На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина без штанов напал на женщину в лесу, стащил с лошади и пытался изнасиловать

В Германии мужчина попытался изнасиловать женщину и получил условный срок
Shutterstock

В Германии осудили мужчину, который пытался изнасиловать 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Гессене. Мужчина вышел из своего жилья и пошел в лес около конюшни, чтобы самоудовлетвориться, в этот момент одежды на нем уже не было.

Около 20:00 он заметил девушку на лошади, бросился к ней, стащил с лошади и попытался снять с нее форму для езды верхом. Наездница ударила преступника кнутом и стала оказывать сопротивление, пока он наконец ее не отпустил.

Пострадавшей удалось спрятаться и дождаться полицию, которая арестовала мужчину. Выяснилось, что к этому моменту он находился на территории Германии пять дней. Является ли он иностранцем, не уточняется.

Во время процесса мужчина признался, что хотел изнасиловать девушку. Заседания проводились в закрытом режиме в целях защиты пострадавшей.

Суд приговорил фигуранта к двум годам условно.

Ранее в Германии женщину оштрафовали на €35 за перевозку пони в багажнике.

