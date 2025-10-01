В Санкт-Петербурге подвели итоги песенного конкурса «Родники»

В Санкт-Петербурге прошел финальный концерт песенного конкурса «Родники», на котором определили лучших авторов и исполнителей, сообщает пресс-служба конкурса.

Создатель движения «Газманов-Родники», певец Олег Газманов вручил гран-при конкурса Никите Бачинскому за песню «Люди, станьте».

Члены жюри также определили лучших исполнителей. Награду за лучший текст получил Владимир Любич, а лучшую музыку – Дарья Медник.

Первое место в конкурсе лучших исполнителей занял Евгений Курчич, второе – исполнительница Юрьевна, а третье место досталось Ольге Панюшкиной. В конкурсе песен первое место за композицию «Ладони» получила Диляра Садыкова, второе – Александр Сергеев («Герои»), а третье – Елена Филатова и Анатолий Лаврентьев с песней «За наши мечты».

Награду «Народная память» получил посмертно боец СВО Алексей Подопригор. Ее на конкурсе исполнила заслуженная артистка России Юта.

Кроме того, приз зрительских симпатий получила Анжелика Журавлева из Ставрополья, а специальный приз за сохранение национальное культуры получил Долун Ушницкий с вокальной группой театра эстрады республики Саха (Якутия).

Третий сезон конкурса был посвящен 80-летию Великой Победы и году Защитника Отечества. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

«Я думаю, сейчас это самое важное, что могут сделать настоящие артисты для своей страны. Самое сильное влияние на сознание человека оказывает популярная музыка», — отметил Олег Газманов.