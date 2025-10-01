На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске задержали подозреваемого в пособничестве украинским аферистам

МВД: в Новосибирске задержали пособника телефонных мошенников с Украины
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МВД вместе с Росгвардией задержали в Новосибирске мужчину, подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам, действовавшим с территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полиция получила информацию о местонахождении оборудования, используемого для преступной деятельности. Сотрудники обследовали три квартиры в Томске, где злоумышленник установил GSM-шлюзы — устройства, позволяющие маскировать международные звонки под номера российских операторов связи. Во время оперативных мероприятий удалось установить личность хозяина шлюзов, и подозреваемого задержали в Новосибирске. Позднее выявили еще шесть квартир, арендованных для нелегальной деятельности.

Волк уточнила, что в апреле 2025 года мужчина устроился через интернет на работу, связанную с оборудованием съемных квартир специальной аппаратурой и обеспечением ее бесперебойной работы. За это он получал около 60 тыс. рублей в месяц. По ее словам, с одного GSM-шлюза ежедневно осуществлялось более 46 часов разговоров, а звонки исходили от аферистов, находившихся в Украине. В ходе обысков изъяли 29 GSM-шлюзов, 9 ноутбуков и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

С задержанным аферистом связали 41 преступный эпизод по всей России. На него возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мужчину арестовали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщили о возможном ударе ВС России по кол-центру украинских мошенников.

