Сын Лерчек попал в больницу после бытовой травмы

Сын Лерчек повредил легкие во время игры с братом, ему провели операцию
Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной, находящейся под домашним арестом, получил травму легких во время игры с братом и был экстренно прооперирован. Об этом РИА Новости сообщил партнер адвокатского бюро «ЕПАМ» Константин Третьяков.

Мальчик уронил на себя стол. В результате удара у ребенка диагностировали пневмоторакс — повреждение легких.

«Из-за ремонта дороги на Новорижском шоссе и ДТП движение было затруднено. Благодаря сотрудникам ДПС удалось вовремя доставить ребенка в больницу и провести операцию, сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное», — рассказал адвокат.

Для госпитализации ребенка Чекалиной потребовалось получить специальное разрешение от следователя, так как блогер содержится под домашним арестом. Сотрудники ДПС, оформлявшие дорожную аварию, помогли доставить мальчика с бабушкой в больницу на служебном автомобиле с мигалками. Чекалина следовала за ними. После операции ребенок быстро пришел в себя, а во вторник ему удалили дренаж из легких.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее у Лерчек вырос налоговый долг на 1,5 млн рублей.

