У Лерчек вырос налоговый долг на 1,5 млн рублей

Налоговый долг блогерши Лерчек увеличился на 1,5 млн рублей
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Налоговая задолженность блогерши Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) выросла на 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, на данный момент общий долг Лерчек составил 28 миллионов 624 тысячи рублей. Отмечает, что в июне ее задолженность составляла 27 миллионов рублей.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

