В октябре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Согласно постановлению правительства РФ о переносе выходных дней, в России ожидается шестидневная рабочая неделя осенью 2025 года, в период с 27 октября по 1 ноября. Об этом пишет Ura.ru.

При этом рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час для всех сотрудников, независимо от продолжительности их смены.

Данное изменение связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

После отработки в субботу последуют продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня народного единства, а именно с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

В итоге, в ноябре 2025 года россиян ожидает 19 рабочих и 11 выходных дней, в то время как в октябре будет 23 рабочих и 8 выходных.

Последним рабочим днем 2025 года станет вторник, 30 декабря, 31 декабря будет выходным днем.

Ранее в Госдуме предложили закрепить 31 декабря как выходной день.