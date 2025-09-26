На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бездомный алабай покусал женщину с собакой в Адлере

В Адлере бездомный алабай покусал женщину с собакой
true
true
true
close
Telegram-канал 23 МВД

В Адлере большая собака набросилась на женщину и ее пса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о нападении крупной собаки на нее и ее питомца. Пострадавшая указала, что нападение совершила бездомный пес породы алабай.

В результате нападения женщина и ее собака пострадали. На фото видно, что у ее питомца раны на туловище, а у самой женщины пострадало бедро.

По факту произошедшего в отделе полиции Адлерского района зарегистрирован материал проверки. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению хозяина агрессивного животного.

До этого бойцовский пес без намордника разорвал руку российской школьнице. Девочке была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что пострадавшей от нападения собак российской школьнице выплатят 1 млн рублей.

