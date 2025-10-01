Россиянам объяснили, почему не все экостройматериалы на самом деле экологичны и безопасны

Производители часто заявляют, что предлагают экологически чистые строительные материалы, но реальность оказывается сложнее. Совладелец завода ДПК WOODGRAND Евгений Бендюкевич объяснил в беседе с «Газетой.Ru», почему иногда «эко» — лишь маркетинговая уловка, и как по-настоящему натуральные стройматериалы могут навредить окружающей среде.

Эксперт призвал внимательнее относиться к покупке строительных материалов, особенно тех, что рекламируются как «экологичные». Даже проверенные временем решения вроде натурального дерева или природного камня имеют серьезные недостатки.

«Многие люди убеждены, что натуральное дерево безвредно, но забывают о регулярной потребности в красках, лаках и антисептиках, необходимых для защиты, — объяснил Бендюкевич. — Они наносят ущерб экологии, да и само производство и доставка древесины значительно повышают выбросы СО₂.»

Каменный сланец и керамогранит тоже популярны из-за экологичности, долгого срока службы и отсутствия необходимости в обработке. Однако высокая масса материалов значительно удлиняет сроки доставки и тем самым увеличивает затраты энергии и сырья.

Среди современных экорешений Евгений Бендюкевич выделил и новые бетонные смеси, содержащие добавки вроде летучей золы или шлака. Эти материалы снижают использование цемента, уменьшают количество выбросов углекислого газа, обладают хорошей прочностью и огнеупорностью. Тем не менее, несмотря на очевидные плюсы, многие подобные изделия также требуют особого подхода при утилизации и вторичной переработке.

К экостройматериалам специалист отнес и ДПК (древесно-полимерный композит). Никаких токсичных элементов в окружающую природу он не выделяет (ПНД — полиэтилен низкого давления — в составе пищевой), не требует окрашивания и обработки химикатами, служит до 50 лет. Однако недобросовестные производители очень часто делают некачественный материал (например из вторичного ПНД), который через год приходится менять. Отходы увеличиваются, а разлагается ДПК крайне медленно.

«Важно понимать, что никакая марка не гарантирует стопроцентную экологичность, — добавил эксперт. — Покупатели должны проверять документацию, поскольку иногда обещанные характеристики оказываются ложью или сильно преувеличены».

Для проверки подлинности экологичности материала Бендюкевич рекомендует запрашивать конкретные документы, подтверждающие качество продукции. К ним относятся сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, протоколы лабораторных исследований и сертификат пожарной безопасности. Наличие международных сертификатов FSC, LEED или BREEAM — дополнительный плюс, подтверждающий соблюдение строгих экологических норм.

Таким образом, производитель советует подходить к выбору стройматериалов осознанно, учитывая не только рекламные лозунги, но и реальные документы, факты и отзывы. Выбор правильного продукта существенно снижает риски как для природы, так и для собственного здоровья.

