Названа средняя продолжительность ремонта в России

Большинство (95%) россиян хотя бы раз в жизни делали ремонт. Причем, вопреки стереотипам, треть опрошенных воспринимают его как «дзен» — занятие, сравнимое с медитацией. Однако для большинства (58%) — это все же марафон на выживание, сопровождаемый криками на обои и попытками держаться. Каждый десятый (12%) признался: во время ремонта было желание выключить телефон и уехать в горы без связи.

Это показало исследование Авито Услуг, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины (53%) россиян принимают ключевые решения по ремонту совместно с партнером. Однако, если говорить о том, кто чаще берет на себя ведущую роль, то женщины немного опережают мужчин. Так, 21% женщин сообщили, что именно они принимают ключевые решения по ремонту, тогда как среди мужчин этот показатель составил 16%. При этом 40% молодых людей до 24 лет сказали, что полагаются на советы родителей, что свидетельствует о сохранении влияния старшего поколения на важные бытовые решения.

Главными источниками ссор в ходе ремонта россияне называют финансовые вопросы (29%), выбор отделочных материалов (28%), сроки (21%) и дизайн (20%). Каждый шестой (17%) спорит с родственниками о том, делать ли все своими силами или нанимать специалистов.

Тем не менее, 27% утверждают, что последний ремонт прошел без ссор. Этот показатель выше среди россиян старшего возраста (65+) — 39% заявили, что не конфликтовали с домочадцами во время последнего ремонта.

Средняя продолжительность ремонта в России — 6,5 месяца. При этом 8% россиян живут в условиях «вечного ремонта» (более двух лет без завершения работ). Это чаще всего касается жителей малых и средних городов. Быстрей остальных справляются с задачей сибиряки: 43% из них укладываются в месяц.

Лишь 31% респондентов удалось полностью уложиться в запланированный бюджет. Причем наибольший показатель (40%) среди других возрастных групп – у молодежи от 18 до 24 лет. Еще 21% сообщили о незначительном перерасходе (до 10%). При этом 18% превысили смету на 20–30%, а 9% потратили в два раза больше, чем планировали. 14% вообще не вели учет расходов, а 7% признались, что боятся подводить итоги.

Треть респондентов (31%) отметили, что им показалось дорогим вообще все, но особенно — жизнь после ремонта. К неожиданно дорогим статьям расходов участники опроса также отнесли скрытые коммуникации (трубы и кабели — 18%), черновые материалы (12%), мелкие детали вроде плинтусов (9%), розетки и выключатели (8%), и даже простую белую краску (6%).

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