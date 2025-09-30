На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэрию Ярославля обязали выдать жилье пострадавшим при взрыве газа в 2020 году

Суд в Ярославле обязал мэрию помочь пострадавшим при взрыве газа в 2020 году
Жесть Ярославль/vk.com

Суд в Ярославле обязал мэрию города в течение года выдать жилье гражданам, которые лишились квартир в результате взрыва газа в многоэтажке на улице Батова в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что жильцы 110 квартир получили выплаты на покупку или постройку нового жилья, однако граждане, которые проживали в других 10 квартирах, не смогли получить деньги, и в итоге им не выдали ни компенсацию, ни новое жилье. По этой причине суд считает, что городские власти не справились с задачей по расселению дома на Батова.

Инстанция обязала мэрию изъять участок под домом и жилые помещения, после чего либо выплатить обделенным жильцам компенсацию, либо предоставить другое жилье.

21 августа 2020 года в десятиэтажном доме на Батова произошел взрыв газа на четвертом этаже. В результате инцидента обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах. Под завалами оказались люди, а на месте происшествия начался пожар, который вскоре потушили.

Спасателям удалось вывести из здания семерых человек — все они получили ранения, но только четверым из них понадобилась скорая медицинская помощь.

Ранее на Сахалине ужесточили наказание по делу о взрыве газа в 2022 году.

