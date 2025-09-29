На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине ужесточили наказание по делу о взрыве газа в 2022 году

Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Двоим работникам обслуживающей организации на Сахалине ужесточили наказание по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме поселка Тымовское в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в Telegram-канале.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дела, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учетом позиции прокурора о недостаточности воздействия на осужденных назначенного наказания согласилась с доводами апелляционного представления.

В результате было принято решение направить осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.

19 ноября 2022 года на Сахалине в поселке Тымовское в одной из квартир в доме произошел взрыв. Как заявили в экстренных службах, причиной взрыва мог стать 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. При этом местные власти утверждали, что дом не был газифицирован. В результате взрыва десять человек не выжили, в их числе четверо детей.

Ранее серия взрывов произошла у административных зданий Владивостока.

