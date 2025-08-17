На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин из ревности напал с ножом на жену и изрезал детей, которые заступились за мать

В Хакасии мужчина из ревности напал с ножом на жену и двоих детей
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Житель Черногорска на почве ревности напал с ножом на жену и детей, которые хотели защитить мать от пьяного отчима. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 9 августа. 31-летний мужчина поссорился со своей сожительницей на почве ревности. В порыве гнева обвиняемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил им женщину.

От шума проснулись дети пострадавшей. Шестилетняя девочка и девятилетний мальчик пытались защитить мать, но отчим набросился и на них. Несовершеннолетние доставлены в больницу с ножевыми ранениями, женщину спасти не удалось.

Нападавшего задержали, мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого мужчина с сайта знакомств из-за ревности разбил лицо возлюбленной и лишил телефона. Екатеринбурженка знакомилась с партнером за три недели до инцидента. Пара проводила время у мужчины дома. В какой-то момент молодой человек нашел в телефоне возлюбленной старую переписку и приревновал, после чего стал избивать. Девушке смоглалось вызвать такси, затем она обратилась в полицию.

Ранее на Кубани пенсионер напал с ножом на жену из ревности.

