Россиянин из ревности напал с ножом на жену и изрезал детей, которые заступились за мать

В Хакасии мужчина из ревности напал с ножом на жену и двоих детей

Житель Черногорска на почве ревности напал с ножом на жену и детей, которые хотели защитить мать от пьяного отчима. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 9 августа. 31-летний мужчина поссорился со своей сожительницей на почве ревности. В порыве гнева обвиняемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил им женщину.

От шума проснулись дети пострадавшей. Шестилетняя девочка и девятилетний мальчик пытались защитить мать, но отчим набросился и на них. Несовершеннолетние доставлены в больницу с ножевыми ранениями, женщину спасти не удалось.

Нападавшего задержали, мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

