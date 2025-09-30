В российском городе экс-помощнице депутата вынесли приговор за хищение 75 млн

В Муроме женщину осудили на 4 года за хищение 75 млн при оформлении грантов

В Муроме Владимирской области 35-летнюю женщину осудили за мошенничество в составе преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

«Как сообщалось ранее, бывший депутат Совета округа Муром Ширманов А.Н. в период с 2019 года по 2022 год в г. Муроме возглавлял структурное подразделение преступного сообщества, созданного одним из руководителей ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр» с целью хищения средств Росмолодежи, выделяемых в виде грантов из федерального бюджета», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигуранты нашли 145 подставных лиц, от имени которых направляли в Росмолодежь фиктивные заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, которым обеспечивалась победа и выплата грантов на общую сумму более 270 млн рублей. Никаких проектов не реализовывалось, а средства участники сообщества распределяли между собой.

Женщина, будучи подчиненной бывшего депутата, искала фиктивных грантополучателей, предоставляла в Росмолодежь фиктивные заявки и пакет документов, а после выплаты грантов на счета подставных лиц обналичивала денежные средства. В результате был нанесен ущерб государству в размере 75 млн, уточнили в ведомстве.

Известно, что женщина признала вину. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей. Однако заключение отсрочили из-за того, что у жительницы Мурома есть ребенок младше 14 лет.

Ранее в Екатеринбурге арестовали бывшего вице-губернатора Свердловской области.