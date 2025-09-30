На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский депутат предложил пополнять госбюджет деньгами умерших

Депутат Рябоконь предложил перечислять в казну деньги одиноких умерших россиян
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Деньги одиноких умерших граждан, хранящиеся на банковских вкладах и брокерских счетах, можно перечислять в госбюджет. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

Он отметил, что ни банки, ни брокеры не следят за счетами умерших граждан. При этом Рябоконь обратил внимание на то, что эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку россиян, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств.

«…перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах», — говорится в тексте обращения депутата к Центробанку России.

До этого сообщалось, что следственные органы и дознаватели могут получить право временно приостанавливать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений, без обращения в суд. Предлагается, что для приостановления операций следователь должен получить разрешение от руководителя следственного органа, а дознаватель — согласие прокурора. Срок действия такого ограничения не должен превышать 10 суток.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами