Российский депутат предложил пополнять госбюджет деньгами умерших

Деньги одиноких умерших граждан, хранящиеся на банковских вкладах и брокерских счетах, можно перечислять в госбюджет. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

Он отметил, что ни банки, ни брокеры не следят за счетами умерших граждан. При этом Рябоконь обратил внимание на то, что эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку россиян, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств.

«…перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах», — говорится в тексте обращения депутата к Центробанку России.

До этого сообщалось, что следственные органы и дознаватели могут получить право временно приостанавливать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений, без обращения в суд. Предлагается, что для приостановления операций следователь должен получить разрешение от руководителя следственного органа, а дознаватель — согласие прокурора. Срок действия такого ограничения не должен превышать 10 суток.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.