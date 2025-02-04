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Следователям разрешат приостанавливать операции со счетами подозреваемых

Следователи смогут приостанавливать операции с банковскими счетами подозреваемых
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shutterstock

Следственные органы и дознаватели могут получить право временно приостанавливать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений, без необходимости обращения в суд. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с поправкой к статье 111 Уголовно-процессуального кодекса, разработанной министерством внутренних дел, следователь, дознаватель или суд могут применять меры процессуального принуждения к подозреваемым или обвиняемым, включая временное приостановление операций с денежными средствами, электронными деньгами и авансовыми платежами. Такие меры могут быть использованы, если есть основания полагать, что средства на счетах подозреваемых были задействованы в преступной деятельности.

Для приостановления операций следователь должен получить разрешение от руководителя следственного органа, а дознаватель — согласие прокурора. Срок действия такого ограничения не должен превышать 10 суток. В течение этого времени следствию необходимо будет обратиться в суд для наложения ареста на счета обвиняемого или подозреваемого. В противном случае блокировка будет снята.

При приостановлении операций подозреваемый или обвиняемый не сможет пополнять счет, снимать наличные средства или закрывать счет.

В январе первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил проект, согласно которому подозреваемым в причастности к диверсиям будут замораживать счета.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.

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