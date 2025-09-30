На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуголый мужчина выбрался из кустов в российском городе и пошел с ножом на девочку

«Клопс»: в Калининграде полуголый мужчина с ножом пошел на девочку
Depositphotos

В Калининграде полуголый мужчина вышел из кустов и с ножом пошел на десятилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Инцидент произошел 29 сентября на остановке жилого комплекса «Апельсин» на Коммунистической улице — там стояла девочка, и больше людей вокруг не было. В какой-то момент из кустов рядом со строящимся домом появился мужчина в одних шортах. Он направился к ребенку с ножом в руке, лезвие которого составляло около десяти сантиметров. При этом он не произносил слов, а лишь мычал.

В критический момент проезжавшая мимо девушка-водитель заметила происходящее, остановилась и забрала ребенка в свою машину. Она отвезла девочку до следующей остановки. Вечером малолетняя рассказала о случившемся родителям, после чего они вместе обратились в полицию.

Полицейские осмотрели место происшествия — оказалось, там нет камер видеонаблюдения. Семья пострадавшей просит очевидцев инцидента и девушку-водителя откликнуться для помощи в расследовании. Подозреваемому на вид от 20 до 25 лет, у него светлые короткие волосы.

Ранее женщина избила девочку в Татарстане после того, как та сделала ее сыну замечание.

